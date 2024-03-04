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Samsun'da Polis Memuru Rahatsızlanarak Hayatını Kaybetti

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Samsun Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Şaban Abdullah Cihan, evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cihan için tören düzenlendi ve naaşı memleketi Tokat Çamlıbel'e gönderildi.

Samsun'da evinde rahatsızlanan polis memuru Şaban Abdullah Cihan, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünde görev yapan polis memuru Şaban Abdullah Cihan (54), evinde rahatsızlanarak özel bir hastaneye kaldırıldı. Cihan hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şaban Abdullah Cihan için bugün Samsun Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. İki çocuk babası polis memurunun naaşı, törenin ardında toprağa verilmek üzere memleketi Tokat Çamlıbel'e gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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