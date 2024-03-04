Samsun'da Polis Memuru Rahatsızlanarak Hayatını Kaybetti

Samsun'da evinde rahatsızlanan polis memuru Şaban Abdullah Cihan, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünde görev yapan polis memuru Şaban Abdullah Cihan (54), evinde rahatsızlanarak özel bir hastaneye kaldırıldı. Cihan hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şaban Abdullah Cihan için bugün Samsun Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. İki çocuk babası polis memurunun naaşı, törenin ardında toprağa verilmek üzere memleketi Tokat Çamlıbel'e gönderildi. - SAMSUN