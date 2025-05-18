Samsun'da Polis Memuru Evinde Ölü Bulundu

Samsun'da Polis Memuru Evinde Ölü Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde, 32 yaşındaki polis memuru S.K. evinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun'da 32 yaşındaki polis memuru, evinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, İlkadım ilçesi Kara Samsun Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görev yapan S.K. (32) evinde tabancayla vurulmuş halde bulundu. Silah sesi üzerine olay 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri, S.K.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Kendini vurduğu değerlendirilen S.K.'nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Olayı haber alan yakınlarının feryadı yürekleri dağladı. S.K.'nin düğün için hazırlık yaptığı ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Mauro Icardi'den 5. yıldız sonrası ilk açıklama: Burası çok büyük bir camia

Icardi'den 5. yıldız sonrası çok konuşulacak ilk açıklama
En-Nesyri gol attıktan sonra taraftarlara hareket çekti

Gol attıktan sonra taraftarlara hareket çekti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü oyuncu Arka Sokaklar'a 11 sene sonra döndü

Arka Sokaklar'ın psikopat karakteri geri döndü
İsrail basını, Trump'ın Orta Doğu ziyaretinin Netanyahu'ya 'kovuldun' mesajı verdiğini yazdı

Netanyahu'ya açık ve net 'kovuldun' mesajı
Rusya, Baltık Denizi'nde Yunanistan'a ait petrol tankerine el koydu

Rusya o ülkenin petrol tankerine el koydu
İmralı ziyareti sonrası DEM Parti'den açıklama: Kardeşlik hukukuyla yeni bir sözleşmeye ihtiyaç var

İmralı ziyareti sonrası DEM Parti'den ilk açıklama
CHP lideri Özel kız isteme merasimi için gittiği evde görüntülendi

Özel'i karşısında gören kadın telefona sarıldı: Ne haber iyi misin?
Neler oldu neler! Küme düşme hattını karıştıran sonuçlar

Neler oldu neler! Küme düşme hattını karıştıran sonuçlar
Fenerbahçe forması ile Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladılar

Fenerbahçeli taraftar Galatasaraylılarla şampiyonluk kutladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.