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Samsun'da Polis Memuru Çatıdan Düşerek Yaralandı

Samsun'da Polis Memuru Çatıdan Düşerek Yaralandı
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Samsun'da bir polisin, operasyon düzenledikleri şüphelinin evinden kaçması üzerine peşine düşmesi sonucu çatıdan düşerek yaralandığı belirtildi. Yaralı polis, hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da evine operasyon düzenledikleri şahsın kaçması üzerine peşine düşen polis memuru, yaklaşık 4,5 metre yüksekliğindeki çatıdan düşerek yaralandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Yenimahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli Yunus ekipleri takibe aldıkları şüpheli şahsın evine operasyon düzenledi. Şüpheli şahıs evin çatısından kaçtı. Bu sırada kaçan şahsın peşine düşen Yunus polislerinden A.E. (40), bir işyerinin çatısında bastığı plastik çatı malzemesinin kırılması sonucu yaklaşık 4,5 metreden iş yerinin içine düştü. Yaralanan polis, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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