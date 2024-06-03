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Samsun'da Polis, İpten Asılı Kadını Kurtardı

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Samsun'un Bafra ilçesinde polis, 4 çocuk annesi bir kadını ipten alarak hayata döndürdü. Kadın, tartışma sonrası evde intihar girişiminde bulunmuştu.

Samsun'un Bafra ilçesinde polis, 4 çocuk annesi bir kadını ipten alarak hayata döndürdü.

Olay, Emirefendi Mahallesi Bağkur Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir apartmanın 2'nci katında oturan D.Ö., bu sabah eşi ile telefon yüzünden tartıştıktan sonra evden çıktı. Bir süre sonra evde bulunan 4 çocuk annesi S.Ö., eşine "Ben seni aldatmadım. Çocuklarıma iyi bak. Hakkını helal et" diye mesaj attı. Mesajı okuyan kocası D.Ö. eve gelerek kapıyı açtırmak için çilingir çağırıp, polise de ihbarda bulundu. Kısa sürede adrese giden İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çilingirle beraber eve girdiklerinde kadını doğal gaz borusuna asılı buldu. Polis ekiplerince ipten alınan kadına ilk müdahale, ilk yardım kursu almış bir polis memuru tarafından yapıldı. Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan kadın tedavi altına alındı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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