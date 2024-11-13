Samsun'da Polis İki Evde Silah Ele Geçirdi

Samsun'da polis ekiplerince 2 evde yapılan aramada çok sayıda silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, M.S.'ye (43) ait İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'ndeki ev ile Tekkeköy ilçesi Yukarıçinik Mahallesi'ndeki evde arama yaptı. Aramalarda, 4 ruhsatsız tabanca, 3 antika tabanca, 8 kuru sıkı tabanca, pompalı, tek kırma ve çift kırma olmak üzere 12 ruhsatsız tüfek, 159 adet tabanca mermisi ve 52 tüfek kartuşu ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.S. adliyeye sevk edildi. - SAMSUN