Samsun'da Polis Gümrük Kaçağı Boğa Yılanı ve Tabancaları Ele Geçirdi

Samsun'da polis gümrük kaçağı boğa yılanı ve 2 adet tabanca ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde 2 adet ruhsatsız tabanca, 103 adet tabanca fişeği ve 1 adet gümrük kaçağı boğa yılanı ele geçirdi. Yakalanan 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN