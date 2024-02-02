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Samsun'da Polis Gümrük Kaçağı Boğa Yılanı ve Tabancaları Ele Geçirdi

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Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde yapılan operasyonda 2 adet ruhsatsız tabanca, 103 adet tabanca fişeği ve 1 adet gümrük kaçağı boğa yılanı ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Samsun'da polis gümrük kaçağı boğa yılanı ve 2 adet tabanca ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde 2 adet ruhsatsız tabanca, 103 adet tabanca fişeği ve 1 adet gümrük kaçağı boğa yılanı ele geçirdi. Yakalanan 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Samsun Emniyet Müdürlüğü Samsun Güvenlik Suç Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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