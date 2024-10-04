Samsun'da Polis Ekiplerinden Yasa Dışı Bahis ve Dolandırıcılık Uyarısı

Samsun'da polis ekipleri, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gibi suçlarla ilgili vatandaşları bilgilendirip, broşür dağıttı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Cumhuriyet Meydanı ve çevresinde yasa dışı bahis, dolandırıcılık gibi suçlarla ilgili vatandaşların bilgilendirilmesi ve afiş asma çalışması yapıldı.

Vatandaşların mağduriyetinin önlenmesi adına yürütülen çalışma kapsamında ekipler, kalabalık cadde ve sokaklarda bilgilendirme faaliyetinde bulunurken, vatandaşlar da duyarlı çalışmalarından dolayı polis ekiplerine teşekkür etti. - SAMSUN