Samsun'da Polis Asayiş Uygulaması düzenledi

Samsun'da polis tarafından asayiş uygulaması yapıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi Barış Bulvarı üzerinde İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından asayiş uygulaması düzenlendi. Şüpheli araçlar ve şahıslar üzerinde yapılan aramalarda önemli bir suç unsuruna rastlanmadı. Denetimlerin farklı yerlerde aralıksız olarak devam edeceği öğrenildi. - SAMSUN