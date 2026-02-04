Samsun'da plakası kapalı ve kantara girmeyen araca 99 bin 949 TL ceza
Samsun'da yapılan trafik denetimlerinde plakası kapalı ve kantara girmeyen bir araca toplam 99 bin 949 TL para cezası uygulandı. Aracın sürücüsü ve sahibi hakkında çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle yüklü miktarda ceza kesildi.
Samsun'da yapılan trafik denetimlerinde plakası kapalı olduğu ve kantara girmediği tespit edilen araca toplam 99 bin 949 TL idari para cezası uygulandı.
Alınan ihbar üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimde, söz konusu aracın çeşitli trafik ve mevzuat ihlalleri yaptığı belirlendi. Yapılan kontrollerde sürücü ve araç sahibi hakkında sürücü belgesiz araç kullanmak ve kullandırmak, plakanın okunmamasını sağlamak, muayenesiz aracı trafiğe çıkarmak ve yetki belgesi olmadan faaliyette bulunmak maddelerinden toplam 78 bin 648 TL idari para cezası kesildi.
Ayrıca kantara girmemek maddesinden 21 bin 301 TL ceza uygulanırken, araç trafikten men edilerek otoparka çekildi. - SAMSUN