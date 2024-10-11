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Samsun'da Pet Shop'a Silahlı Saldırı: 2 Gözaltı

Samsun'da Pet Shop'a Silahlı Saldırı: 2 Gözaltı
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Samsun'un İlkadım ilçesindeki bir pet shopta meydana gelen silahlı saldırı sonrası 2 kişi gözaltına alındı. Olay, önceden yaşanan bir kavgadan kaynaklanırken, yaralı veya ölü olmaması teselli kaynağı oldu.

Samsun'da bir pet shopa silahlı saldırı olayıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi Unkapanı Caddesi'nde bulunan İ.A.'ya ait pet shopta önceki gün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, olaydan bir gün önce çıkan kavgada pet shop dükkanı sahibi İ.A.'nın da aralarında bulunduğu 3 kişi bıçakla yaralandı. Kavganın devamı olarak 2 kişi motosiklet ile pet shopa gelerek tabancayla saldırı düzenleyip kaçtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kurşunlar iş yerinin camına ve dış kısmına isabet etti.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri silahlı saldırıyla ilgili S.A. ve Ö.F.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahısların kavgada darp edildikleri öğrenildi.

Polisteki sorguları tamamlanan S.A. ve Ö.F.Ç. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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