Samsun'da 'Pembe Kokain'le Yakalanan Kadın Tutuklandı
Bafra ilçesinde, İstanbul'dan uyuşturucu getirileceği bilgisi ile harekete geçen Narkotik ekipleri, otobüste S.K. isimli kadının çantasında 15 gram pembe kokain ele geçirdi. Adli süreçte serbest kalan kadın, savcının itirazı sonrası tekrar tutuklandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde 'pembe kokain' ile yakalanan kadın tutuklandı.
Bafra Narkotik Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda İstanbul'dan uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaşıldı. Narkotik ekiplerince, Bafra Otogarı'na sabah saatlerinde gelen otobüste bulunan S.K.(31) isimli kadının çantasında 15 gram pembe kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan kadın işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine çıkarıldı. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen S.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcının itirazı üzerine tekrar ekiplerce gözaltına alınan kadın, mahkemece tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN