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Samsun'da Pazarlama Araçından Mutfak Eşyası Çalan Hırsız Yakalandı

Samsun'da Pazarlama Araçından Mutfak Eşyası Çalan Hırsız Yakalandı
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Samsun'un Canik ilçesinde park halindeki bir pazarlama aracından mutfak eşyası çalan M.A.K. isimli şahıs, güvenlik kameraları sayesinde tespit edilerek gözaltına alındı.

Samsun'da park halindeki pazarlama aracından tencere, tava ve bıçak gibi mutfak eşyası çalan bir kişi polis tarafından yakalandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.E.'ye ait park halindeki pazarlamacı minibüsünden tencere, tava ve bıçak gibi mutfak eşyası çalındı. Olay polise haber verildi. Irmak Polis Merkezi ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek hırsızlık olayını M.A.K.'nin (26) yaptığını tespit etti. Irmak Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınan M.A.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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