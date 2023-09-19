Samsun'da Patpat Dolandırıcılığına Hapis Cezası

Samsun'da bir kişi internetten satılığa çıkardığı patpatın parasını almasına rağmen aracı vermeyince dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da bir kişi internetten verdiği ilanda satılığa çıkardığı patpatın parasını almasına rağmen aracı vermeyince dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da ikamet eden B.A., sosyal medya platformu Facebook'tan 'patpat' diye tabir edilen tarım aracı ilanını görüp aracı satın almak için ilanı veren S.T. ile bağlantıya geçti. S.T. ile 26 bin lira karşılığında anlaşan B.A., verilen hesap numarasına söz konusu parayı gönderdi. S.T., B.A.'ya da WhatsApp'tan aracın üzerinde patpat resmi gönderip patpatın yola çıktığını ileri sürdü. Patpat gelmeyince dolandırıldığını anlayan B.A., S.T. hakkında şikayette bulundu.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada S T. "dolandırıcılık " suçundan 3 yıl 4 ay hapis ve ayrıca 43 bin 320 lira da adli para cezasına çarptırıldı. - SAMSUN