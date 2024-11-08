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Samsun'da Parkta Tüfekle Yaralama Olayı: 18 Yaşındaki Genç Tutuklandı

Samsun'da Parkta Tüfekle Yaralama Olayı: 18 Yaşındaki Genç Tutuklandı
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Samsun'da bir parkta pompalı tüfekle iki kişiyi yaralayan 18 yaşındaki A.M.Ç., mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da parkta tüfekle 2 kişiyi yaralayan 18 yaşındaki genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pompalı tüfekle ateş ederek A.T. ve E.K.'yi yaralayan A.M.Ç.(18), İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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