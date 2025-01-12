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Samsun'da Parkta Silahlı Saldırı: 3 Yaralı

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Samsun'da alacak verecek meselesi yüzünden meydana gelen pompalı tüfekli silahlı saldırıda 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Saldırı sonrası kaçan saldırgan ile ona yardım eden arkadaşından biri gözaltına alındı.

Parkta pompalı tüfekli silahlı saldırı: 3 yaralı

SAMSUN - Samsun'da geceleyin parkta alacak verecek meselesi yüzünden çıkan pompalı tüfekli silahlı saldırıda 3 kişi yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçes Yaşardoğu Mahallesi Yaşardoğu Parkı içinde gece 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, P.P.alacak verecek meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan H.A.A.ile parkta buluşmak için anlaştı. Parka gelen P.P. aniden yanında getirdiği pompalı tüfekle H.A.A.'ya doğru silahlı saldırı düzenledi. Tüfekten çıkan saçmalar H.A.A. ile yanında bulunan G.E.ve Ü.L.ye isabet etti. Yaralanan 3 kişi ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Silahlı saldırgan P.P. olaydan sonra kaçtı. İlkadım ilçe Emmiyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu P.P. ile saldırı sonrası aracına alıp kendi kaldığı bungalov eve götüren arkadaşı R.A.yı Gürgendağ Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgılanması tamamlanan P.P. ve R.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Samsun'da Parkta Silahlı Saldırı: 3 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa
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