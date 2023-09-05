Samsun'da parkta çıkan bıçaklı kavgada 2 şüpheli teslim oldu

Samsun'un Bafra ilçesinde Büyük Park'ta çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı. İki şüpheli polise teslim oldu.

Samsun'un Bafra ilçesinde parkta çıkan ve bir kişinin ağır yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 2 şüpheli teslim oldu.

Fatih Mahallesi'ndeki Büyük Park'ta İ.U. (17) ve O.Ç. (17) ile N.S. (23) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesiyle İ.U, N.S'yi bıçakla ağır yaraladı.

Yaralı, kaldırıldığı Bafra Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaçan şüpheli ile yanında bulunan O.Ç, bir süre sonra İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.???????