Samsun'da parkta çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde Büyük Park'ta çıkan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan kişi ağır durumda.
Samsun'un Bafra ilçesinde parkta çıkan bıçaklı kavgada, 1 kişi ağır yaralandı.
Fatih Mahallesi'ndeki Büyük Park'ta kişi veya kişiler arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada bıçakla yaralanan N.S. (23), sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ağır yaralanan ve hayati tehlikesi devam eden N.S. buradaki işlemlerin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Polis, olay yerinden kaçan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Emre Dilek - 3. Sayfa