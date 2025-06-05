Samsun'da Parkta Bıçaklanan Genç Hastaneye Kaldırıldı

Samsun'da Parkta Bıçaklanan Genç Hastaneye Kaldırıldı
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Samsun'un Atakum ilçesinde parkta bıçaklanmış halde bulunan 26 yaşındaki genç, hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından polis incelemelere başladı.

Parkta bıçaklanmış halde bulunan genç hastaneye kaldırıldı

SAMSUN - Samsun'da karın bölgesinden bıçaklanmış halde parkta bulunan genç, hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde bir evde yaşanan olay sonrası karın bölgesinden bıçaklandığı öne sürülen Alican P.(26), sabah saatlerinde İlkadım ilçesi Sahil Caddesi üzerindeki yeşil alanda yerde yatar halde bulundu. Bir vatandaş tarafından fark edilen gencin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genci yürüterek ambulansa bindirdi. Alican P., Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN ABREK ÜNAL - 3.Sayfa
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