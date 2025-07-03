Samsun'da Park Yeri Tartışması Kavgaya Dönüştü

Samsun'da Park Yeri Tartışması Kavgaya Dönüştü
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Samsun'un İlkadım ilçesindeki park yeri tartışması sebebiyle çıkan kavga sonucunda, polise mukavemet suçundan gözaltına alınan baba-oğul, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayda 5 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da park yeri nedeniyle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu "polise mukavemet" suçundan gözaltına alınan baba-oğul mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 kişi de savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Bağdat Caddesi'nde dün saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde 2 grup arasında park yeri meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kavgayı ayırmak isteyen polislere, olaya karışan bazı şahısların mukavemette bulunduğu ileri sürüldü. Bunun üzerine olay yerine takviye ekipler sevk edildi. Olaya karışan 5 kişi, ekiplerce ters kelepçe takılarak gözaltına alındı. Gazi Polis Merkezi'ne teslim edilen 5 kişiden 2'si serbest bırakılırken, L.K. ile babası İ.K. ve S.R. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. S.R. savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakılırken, baba-oğul ise nöbetçi mahkemeye sevk edildi. L.K. ve babası İ.K. mahkemece yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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