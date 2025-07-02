Samsun'da Park Yeri Tartışması Kavga Sebep Oldu

Samsun'da Park Yeri Tartışması Kavga Sebep Oldu
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Samsun'un İlkadım ilçesinde bir park yeri yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olay yerine gelen polis ekiplerine mukavemet gösteren 5 kişi gözaltına alındı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde park yeri nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgaya müdahale eden polislere mukavemet gösterildiği iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, İlkadım ilçesi Bağdat Caddesi'nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde iki grup arasında park yeri meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kavgayı ayırmak isteyen polislere, olaya karışan bazı şahısların mukavemette bulunduğu ileri sürüldü. Bunun üzerine olay yerine takviye ekipler sevk edildi. Olaya karışan 5 kişi, ekiplerce ters kelepçe takılarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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