Samsun'da Park Halindeki Otomobile Tüfekle Ateş Açan İki Kişi Gözaltına Alındı
Samsun'un Atakum ilçesinde park halindeki bir otomobile tüfekle ateş açan iki kişi, polis tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.
Samsun'da park halindeki otomobile tüfekle ateş açan 2 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletle olay yerine gelen 2 kişi, park halindeki otomobile tüfekle ateş açarak kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili A.G. ve N.C.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorgılanması tamamlanan 2 zanlı, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN