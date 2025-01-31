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Samsun'da Park Halindeki Minibüs Çalındı, Bir Şahıs Gözaltına Alındı

Samsun'da Park Halindeki Minibüs Çalındı, Bir Şahıs Gözaltına Alındı
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Samsun'un Atakum ilçesinde park halindeki bir minibüs hırsızlar tarafından çalındı. Olayla ilgili B.Ş. isimli kişi gözaltına alındı ve serbest bırakıldı. Hırsızlıkla ilgili bir başka şahsı yakalama çalışmaları devam ediyor.

Samsun'da park halindeki minibüsün çalınması olayıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki minibüsün kapısını zorlayarak açıp içeri giren hırsızlar düz kontak yaparak aracı çaldı. Olay polise haber verildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili yaptıkları takip ve çalışma sonucu B.Ş.'yi gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan B.Ş. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren B.Ş. serbest bırakılırken, olayla ilgili firarda olan bir kişiyi ise yakalama çalışması devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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