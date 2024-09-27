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Samsun'da Park Halindeki Kamyonete Silahlı Saldırı: 1 Tutuklama

Samsun'da Park Halindeki Kamyonete Silahlı Saldırı: 1 Tutuklama
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Samsun'un İlkadım ilçesinde park halindeki bir kamyonete düzenlenen silahlı saldırı sonucu, olaya karıştığı iddia edilen S.Ö. tutuklandı. Saldırıda kamyonette maddi hasar meydana geldi.

Samsun'da park halindeki kamyonete silahlı saldırı düzenlediği iddia edilen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki E.Ö.'ye (22) ait 55 ACH 179 plakalı kamyonete silahlı saldırı düzenlendi. Kamyonette maddi hasar meydana gelirken, görgü şahitlerinin ifadesi doğrultusunda, silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen S.Ö.(25) İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen ve hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen S.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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