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Samsun'da Park Halindeki Araçlardan Ziynet Eşyası ve Para Çalındı

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Samsun'un Atakum ve İlkadım ilçelerinde park halindeki 4 ayrı aracın camları kırılarak içindeki çantalarda bulunan yaklaşık 55 bin liralık ziynet eşyası ve para ile diğer malzemeler çalındı. Cezaevinden yeni çıkan 2 kardeş polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da cezaevinden yeni çıkan ve park halindeki 4 ayrı aracın camını kırarak 55 bin liralık ziynet eşyası ve para çaldıkları iddia edilen 2 kardeş polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Atakum ve İlkadım ilçelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki 4 ayrı aracın camları kırılarak içindeki çantalarda bulunan yaklaşık 55 bin liralık ziynet eşyası ve para ile diğer malzemeler çalındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili 14 yıl Samsun Kapalı Cezaevinde yattıktan sonra denetimli serbestlik kapsamında cezaevinden yeni çıkan S.A. ile Malatya Yarıaçık Cezaevinden izinli olarak çıkan kardeşi E.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı.

Samsun Adliyesine sevk edilen S.A. ve E.A. adlı kardeşler, savcıya ifade verdikten sonra tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildiler. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.A. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, E.A. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İlkadım 3-sayfa Atakum samsun 3.Sayfa Güncel Haberler

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