Samsun'da park halindeki araçlara çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı
Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil park halindeki araçlara çarptı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Samsun'da otomobilin park halindeki araçlara çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Enes K. idaresindeki 55 AGT 302 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak park halindeki araçlara çarptı. Kazada araç sürücüsü Enes K. ile Muzaffer C.C. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN