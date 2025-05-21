Samsun'da Park Halindeki Araca Benzin Döküp Yakan İki Kişi Tutuklandı

Samsun'da Park Halindeki Araca Benzin Döküp Yakan İki Kişi Tutuklandı
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Samsun'da gece park halindeki bir otomobile benzin dökerek ateşe veren iki kişi, polisin takibi sonucu yakalanarak tutuklandı. Olay, alacak-verecek meselesi nedeniyle gerçekleşti.

Park halindeki araca benzin döküp yaktılar

SAMSUN - Samsun'da geceleyin park halindeki otomobile benzin dökerek yakan 2 kişi polisin takibi sonucu yakalanarak mahkemece tutuklandılar.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde 19 Mayıs gecesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.A.'ya ait park halinde otomobile benzin dökülerek ateşe verildi. Yanan araç müdahale ile söndürülürken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri aracı yaktıkları ileri sürülen E.Y. ve H.T.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Alacak-verecek meselesi yüzünden aracı yaktığı tespit edilen E.Y. ve H.T. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kişi tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa
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