Samsun'un Canik ilçesinde park halindeki bir araç tamamen yandı. Yangın, gece saatlerinde meydana geldi ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Araçtan geriye sadece demir yığını kaldı. Polis soruşturma başlattı.

Samsun'da park halindeki araç yandı

SAMSUN - Samsun'da park halindeki araç tamamen yandı.

Yangın, Samsun'un Canik ilçesi Atatürk Mahallesi Atatürk Mahallesi Cami önünde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında park halindeki

Ferdi Ö.'ye ait panelvan kamyonet henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Bakanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Araçtan geriye demir yığını kaldı. Vatandaşlar söz konusu aracın yaklaşık 3 aydır aynı yerde park halinde olduğunu söyledi. Polis yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.