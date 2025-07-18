Samsun'da Park Halindeki Araç Ateşe Verildi

Samsun'da park halindeki otomobilin üzerine battaniye örtüp ateşe veren şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.T. (45) gece saatlerinde tanımadığı bir kişiye ait park halindeki otomobilin üzerine battaniye örtüp ateşe verdi. Yanan araç müdahale ile söndürülürken, H.T., polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Gazi Polis Merkezi'ne teslim edilen H.T., işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. 'Aracı kendisine cinlerin yaktırdığını' iddia eden H.T., savcılık talebi üzerine polis tarafından Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN