Samsun'un Canik ilçesinde park halindeki bir araç gece saatlerinde alev aldı ve tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da park halindeki araç alev alarak, tamamen yandı.

Yangın, Canik ilçesi Atatürk Mahallesi'nde cami önünde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında park halindeki Ferdi Ö.'ye ait panelvan kamyonet henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Bakanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Araçtan geriye demir yığını kaldı. Vatandaşlar söz konusu aracın yaklaşık 3 aydır aynı yerde park halinde olduğunu söyledi. Polis yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN