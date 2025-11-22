Samsun'da Park Halinde Otomobil Yandı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde park halinde bulunan otomobil çıkan yangında küle döndü.

Olay, Fazıl Ahmet Paşa Mahallesi 121. Sokak'ta meydana geldi. Park halindeki 35 DE 1168 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden alev aldı. Otomobilin yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, araçta zaman zaman patlamalar yaşandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ancak otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN