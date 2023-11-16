Samsun'da Para Tartışması Sokak Kavgasına Dönüştü

Samsun'da para meselesi yüzünden tartışan 2 kişi sokak ortasında birbirine girdi. Birbirlerine fiziksel müdahale bulunan kişileri çevredeki vatandaşlar ayırdı.

Olay, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ara sokakta bulunan bir kahvehanede oturan 2 kişi bir süre sonra para meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Akabinde birbirlerinin yakalarına yapışan 2 erkek şahıs arasında itiş kakış yaşandı. Çevredeki vatandaşların araya girerek kişileri sakinleştirmesi üzerine gerginlik sona erdi.

Gerginlik anları vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - SAMSUN