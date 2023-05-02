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Samsun'da para karşılığı muska kazan bir kişiye nitelikli dolandırıcılık suçundan 3 yıl 9 ay hapis

Samsun'da para karşılığı muska kazan bir kişiye nitelikli dolandırıcılık suçundan 3 yıl 9 ay hapis

3. Sayfa Haberleri

Samsun'da para karşılığı muska yazan bir kişi yargılandığı mahkemece "nitelikli dolandırıcılık" suçundan toplam 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da para karşılığı muska yazan bir kişi yargılandığı mahkemece "nitelikli dolandırıcılık" suçundan toplam 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'da para karşılığı muska yazan K.K. hakkında şikayet üzerine "dini inancı ve duyguları istismar suretiyle dolandırıcılık" suçundan dava açıldı. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, K.K., mahkemece "nitelikli dolandırıcılık" suçundan suçlu bulunarak 2 ayrı suçtan toplam 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Samsun 3. Sayfa Haberler

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