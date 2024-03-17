Samsun'da Özel Güvenlik Görevlilerine Dolandırıcılık Bilgilendirme Eğitimi Verildi

Samsun'da polis, bankalar ve finans kurumlarında görevli özel güvenlik görevlilerine "Dolandırıcılık Bilgilendirme Eğitimi" verdi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli tarafından bankalar ve finans kurumlarında görevli özel güvenlik görevlilerine dolandırıcılık konusunda bilgiler verildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen "Dolandırıcılık Bilgilendirme Eğitimi"nde kendilerini polis, asker ve savcı olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran ve dolandırıcılık mağduru vatandaşlara karşı duyarlı olmaları, dolandırıcılık suçlarının önlenmesine katkıda bulunmaları konularında bilgiler verildi. - SAMSUN