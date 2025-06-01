Samsun'da Özel Güvenlik Görevlileri Üç Aydır Maaş Alamıyor

Taşeron firmasına bağlı özel güvenlik görevlileri 3 aydır maaş alamıyor

Özel güvenlik görevlileri: "Önümüz bayramken çocuğumuza bir çift ayakkabı alamayacak hale geldik"

SAMSUN - Samsun'da yapımı devam şehir hastanesinde taşeron firmaya bağlı olarak çalışan özel güvenlik görevlileri, 3 aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle basın açıklaması yaptı.

Karadeniz Bölgesi'ndeki en büyük sağlık yatırımlarından biri olan Samsun Şehir Hastanesi şantiyesinde çalışan 45 özel güvenlik görevlisi 3 aydır maaşlarını alamıyor. Maaşlarını alamayan işçiler hastane önünde toplanarak basın açıklaması yaptı. İşçiler adına açıklama yapan Sabri Çetin, "Bizler, Samsun Şehir Hastanesi şantiyesinde uzun süredir görev yapan güvenlik personelleri olarak, Gürbağ Taşeronu firması adına çalışan Harun Özel Güvenlik Şirketi personeliyiz. Bu süreçte büyük bir özveriyle görevimizi yerine getirmiş olmamıza rağmen, yaşadığımız ciddi mağduriyetler karşısında artık sessiz kalamayacağımızı belirtmek isteriz. Yaklaşık 9 aydır maaşlarımızı düzensiz bir şekilde alıyoruz. Son 3 aydır ise hiçbir maaş ödemesi yapılmamıştır. Bu süreçte birçoğumuz bankalarla icralık hale gelmiş, kiramızı ödeyemez, çocuklarımızın en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz duruma düşmüş bulunmaktayız. Önümüz bayramken, bir çift ayakkabı alamayacak hale geldik. Bu durum bizleri hem maddi hem de manevi olarak derin bir çıkmaza sürüklemiştir. İş sözleşmemizin sona erdiğini ise hiçbir resmi bilgilendirme yapılmadan, bugün sabah saatlerinde proje müdürü ve şantiye şefinden öğrenmiş bulunmaktayız. Kendilerinin ifadelerine göre maaşlarımızı ve tazminatlarımızı ancak arabuluculuk ya da mahkeme yoluyla alabileceğimiz belirtilmiştir. Bu yaklaşım, hem iş etiğine hem de insan onuruna aykırıdır. Yaz, kış, gece, gündüz demeden; zaman zaman fiziksel saldırılara uğrayarak, zaman zaman sağlık sorunları yaşayarak görevimizi en iyi şekilde yerine getirdik. Hastane şantiyesinin güvenliğini sağlamak adına tüm zorluklara rağmen özveriyle çalıştık, hiçbir görevimizi aksatmadık. Yıllarca alın teri dökerek emek verdiğimiz bu görevimizin sonunda, bizlerin bu emeği karşılıksız bırakılmamalıdır. Devlet büyüklerimizin sesimizi duyarak, bizleri hastane bünyesine dahil etmeleri ve yaşadığımız mağduriyeti kalıcı olarak gidermeleri en içten beklentimizdir. Emeklerimizin karşılığını görmek, huzur içinde yaşamımızı sürdürebilmek ve ailelerimize karşı sorumluluklarımızı yerine getirebilmek için adil ve hakkaniyetli bir çözüm talep ediyoruz. Bu ciddi hak gaspı ve mağduriyet karşısında artık susmuyoruz. Büyüklerimizden ve tüm ilgili kurumlardan desteğinizi bekliyoruz. Alın terimizin, emeğimizin karşılığının bir an önce verilmesini talep ediyoruz. Buradan kamuoyuna ve basın mensuplarına çağrımızdır; Yaşadığımız bu haksızlığa ortak olun, sesimize ses verin. Tüm yetkilileri, kurumlarımızı ve devletimizi bu sorunun çözümünde sorumluluk almaya davet ediyoruz" dedi.

"Alt taşeron firması yatırmadı"

Şehir hastanesi yüklenici firması yetkilileri ise parayı yatırdıklarını, alt taşeron şirketinin parayı vermediği için işçilerin mağdur olduğunu ve bu konuyla ilgili çözüm bulmaya çalıştıklarını ifade ettiler.