Samsun'da Özel Eğitim Okulunda Tartışmalı Nü Resim İddiası
Samsun'un Terme ilçesindeki bir özel eğitim okulunda öğrencilerin çantalarından kurşun kalemle çizilmiş nü resimlerin çıkması üzerine resim öğretmeni hakkında soruşturma başlatıldı. Velilerin tepkisi sonrası Milli Eğitim Müdürlüğü durumu ele aldı.
Samsun'da bir özel eğitim okulunda öğrencilerin çantalarından 'nü resimler' çıktığı iddiası üzerine okulun resim öğretmeni hakkında soruşturma başlatıldı.
Samsun'un Terme ilçesinde bulunan Terme Mukaddes Kul Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademeye giden bazı özel eğitimli çocukların çantalarından iddiaya göre kurşun kalemle çizilmiş 'nü resimler' çıktı. Veliler bu duruma tepki göstererek okulun resim öğretmeni M.A. hakkında sözlü şikayette bulundu.
Durumun Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü'ne iletilmesi üzerine öğretmen hakkında soruşturma başlatılarak müfettiş görevlendirildi. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa