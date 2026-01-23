Haberler

Cumhuriyet Meydanı'nda otopark girişinde kaza: 1 yaralı


Cumhuriyet Meydanı kapalı otoparkına giriş yapmak isteyen bir otomobil, yolda ilerleyen bir kadına çarptı. Kadın yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da Cumhuriyet Meydanı kapalı otoparkına giriş yapmak isteyen bir otomobilin çarptığı kadın yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meydanı kapalı otoparkına giriş yapmak isteyen 38 AJC 159 plakalı otomobilin sürücüsü, otopark yolunda ilerleyen kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaya yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Samsun Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa



