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Samsun'da Otopark Görevlisinin Aracındaki Kaza Güvenlik Kameralarına Yansıdı

Samsun'da Otopark Görevlisinin Aracındaki Kaza Güvenlik Kameralarına Yansıdı
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Samsun'da bir otopark görevlisi, kendisine emanet edilen SUV tipi otomobil ile motokurye çarpıştı. Kazada yaralanan motokurye hastaneye kaldırıldı. Otopark görevlisinin ehliyetine daha önce bir suçtan el konulduğu ortaya çıktı.

Samsun'da bir otopark görevlisi kendisine emanet edilen SUV tipi otomobil ile motokurye çarpıştı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedilirlerken, otopark görevlisinin bir suçtan dolayı ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı.

Kaza, İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi ile Şevketiyle Caddesi birleşiminde meydana geldi. Otopark görevlisi Yasin T.(36) kendisine otoparka götürmesi için verilen 55 ST 242 plakalı SUV tipi otomobille seyir halindeyken Engin Ş.(24) idaresindeki 55 AEB 967 plakalı motokurye ile çarpıştı. Kazada yaralanan motokurye olay yerine gelen ambulansla Samsun Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Araç sahibinin otomobili yeni aldığı öğrenildi. İki cadde birleşiminde meydana gelen kaza güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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