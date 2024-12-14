Samsun'da Otomobilin Çarptığı Elektrikli Bisiklet Kaza Yaptı: 5 Yaralı

Samsun'da otomobilin çarptığı 3 tekerlekli elektrikli bisiklette bulunan 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi Atatürk Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet D. idaresindeki 55 APF 535 plakalı otomobil önünde seyreden sürücüsünün kimliği tespit edilemeyen 55 MA1458 plakalı 3 tekerlekli elektrikli bisiklete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle elektrikli bisikletin römorku yola savrulurken, bisiklet ise şarampole yuvarlandı. Kazada, bisiklette bulunan yabancı uyruklu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN