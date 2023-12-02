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Samsun'da otomobilin çarptığı 2 yayadan 1'i hayatını kaybetti, 1'i yaralandı

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin çarptığı 2 yayadan biri hayatını kaybetti, diğeri ise yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Samsun'da otomobilin çarptığı 2 yayadan 1'i hayatını kaybetti, 1'i yaralandı.

Kaza, Çarşamba ilçesi Durusu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 RA 268 plakalı aracı ile seyir halinde olan O.Ç.(59) yolun karşısına geçmeye çalışan A.K.(51) ve S.K.'ye (69) çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 yayada hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan S.K. sevk edildiği Samsun Eğitim Araştırma Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaya ise hastanede tedavi altına alındı. Araç sürücüsü ise gözaltına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çarşamba Samsun Trafik Kazaları 3. Sayfa Güncel Haberler

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