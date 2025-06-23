Samsun'da Otomobilde Gizli Narkotik Operasyonu

Samsun'da Otomobilde Gizli Narkotik Operasyonu
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Samsun'da narkotik dedektör köpeği 'Çakır' ile yapılan operasyonda bir otomobilin motor kısmına gizlenmiş kokain ve esrar ele geçirildi. Olayda şüpheli N.T. gözaltına alındı.

Samsun'da narkotik dedektör köpeği "Çakır" ile yapılan aramada bir otomobilin motor kısmına gizlenmiş kokain ve esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Havza ilçesinde durdurulan bir otomobilde bulunan N.T. (37) isimli şahsın şüpheli hareketler sergilemesi üzerine narkotik dedektör köpeği "Çakır" ile arama yapıldı. Arama sırasında Çakır, aracın motor bölümünde gizlenmiş iki kutuya tepki verdi. Narkotik polislerinin detaylı incelemesinde kutuların içinde 52,6 gram kokain, 10,2 gram esrar ve 2 adet esrarlı sigara ele geçirildi. Olayda N.T. gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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