Samsun'da Otomobilde Gizlenmiş Tabancalar Ele Geçirildi

Samsun'da polis şüphe üzerine durdurduğu otomobilin kaput kısmına gizlenmiş 3 tabanca ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine Tekkeköy Polis Uygulama Noktasında durdurdukları otomobilde arama yaptı. Yapılan aramada, aracın kaput kısmına gizlenmiş 3 adet el yapımı olduğu değerlendirilen ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili B.K. ve İ.K. gözaltına alındı. - SAMSUN