Samsun'da Otomobil ve Motosikletin Çarpışması: 1 Yaralı

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Canik ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım Bulvarı ile 100. Yıl Bulvarı'nın birleştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kadın sürücünün kullandığı 55 ABK 36 plakalı otomobil ile 55 ALJ 542 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN