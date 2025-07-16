Samsun'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Samsun'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı
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Samsun'da meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza, Hastanebaşı Mahallesi'nde gerçekleşti ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Hastanebaşı Mahallesi Fatin Rüştü Zorlu Caddesi ile Hızırbey Caddesi'nin kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Refik Durmuş idaresindeki 06 GD 2013 plakalı Devlet ve Opera Bale Müdürlüğü'ne ait otomobil ile Kezban Cebeci yönetimindeki 55 AJZ 129 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Kezban Cebeci ile yanında bulunan Raziye Cebeci yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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