Samsun'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Güncelleme:
Bafra ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, dün gece 23.15'te Gençlik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gençlik Caddesi'nden Devlet Hastanesi istikametine seyir halinde olan A.T. idaresindeki 55 AJE 219 plakalı motosiklet, karşı yönden gelerek Hastane Sokağı'na dönüş yapmak isteyen B.Ç. yönetimindeki 55 AJE 219 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

