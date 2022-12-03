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Samsun'da otomobil tır ile çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Samsun'da otomobil tır ile çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Samsun'da otomobilin tır ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir bebek hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Samsun'da otomobilin tır ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir bebek hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun Ordu karayolu Karaağaç mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Betül A. idaresindeki 55 KT 332 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolun kenarında park halinde bulunan RE-061-IS çekici, BB-171-U dorse plakalı tırın arka kısmına çarptı. Kazada, araç sürücüsü Betül A. (31) ile eşi Veysel A. (31) ve çocukları 20 aylık Uras A. yaralandı. Yaralılar, ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan bebek ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Araç sürücüsünün ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çarşamba Tragger Samsun 3. Sayfa Haberler

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