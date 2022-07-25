Samsun'da otomobil takla attı: 3 yaralı Samsun'da otomobil takla attı: 3 yaralı Samsun'da otomobilin takla atıp devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Samsun'da otomobil takla attı: 3 yaralı SAMSUN - Samsun'da otomobilin takla atıp devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Samsun-Ankara karayolunun 8. kilometresi Sarıışık mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, memleketi Giresun'a izne gelip Aksaray'a geri dönen Engin Cebeci idaresindeki 68 ACY 756 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak takla atarak refüjde yan döndü. Kazada, Tuğba Cebeci (29), Erdem Cebeci ve Hümeyra Cebeci yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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