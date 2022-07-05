Samsun'da otomobil takla attı: 2 yaralı - Haberler

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Samsun'da otomobil takla attı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Samsun'da otomobil takla attı: 2 yaralı

Samsun'da otomobilin takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

Samsun'da otomobilin takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi Samsun- Ankara karayolu üzerinde saat 13.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli polis Kanber Erdoğan idaresindeki 55 AL 166 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak refüj bordur taşına çarpıp takla attı. Kazada, araç sürücüsü Kanber Erdoğan ile Ebülmüslüm Tetikel yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Araç sürücüsü Kanber Erdoğan, kendisine bir kamyonun çarptığını ve direksiyon hakimiyetini kaybettiğini ileri sürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İlkadım Ankara Samsun 3. Sayfa Haberler

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