Samsun'da otomobil takla attı: 1 yaralı
Samsun'da takla stan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Samsun'da takla stan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Canik ilçesi Yeni Mahalle Şehit Mesut Birinci Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tülay A. idaresindeki 55 AOE 372 pkakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak karşı şeride geçti. Otomobil, Ahmet K.'nin kullandığı 55 AFG 55 plakalı otomobile çarpıp yol ortasına takla atarak ters döndü. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, özel bir hastaneye kaldırıdı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa