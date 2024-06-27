Samsun'da otomobil motosiklet ile çarpıştı: 1 yaralı

Samsun'da otomobilin elektrikli motosiklet ile çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Atatürk Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sami Yusuf G. idaresindeki 55 ACR 750 plakalı otomobil, Irak uyruklu Sadam Husseın Alı Alı yönetimindeki 55 MA 1920 plakalı 3 teker elektrikli motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, motosikletin bagajında bulunan baza ile elektrikli motosiklet yola savrularak zarar gördü. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN