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Samsun'da otomobil motosiklet ile çarpıştı: 1 yaralı

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Samsun'da meydana gelen trafik kazasında otomobil ile 3 tekerlekli elektrikli motosiklet çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Kazada motosiklet zarar gördü ve yaralı kişi hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Samsun'da otomobilin elektrikli motosiklet ile çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Atatürk Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sami Yusuf G. idaresindeki 55 ACR 750 plakalı otomobil, Irak uyruklu Sadam Husseın Alı Alı yönetimindeki 55 MA 1920 plakalı 3 teker elektrikli motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, motosikletin bagajında bulunan baza ile elektrikli motosiklet yola savrularak zarar gördü. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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