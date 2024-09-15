Samsun'da Otomobil Kazasında Çocuklar Ölümden Döndü

Samsun'da yoldan çıkan otomobil yol kenarındaki ağaçlara ve banka çarparken, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenen kazada oyun oynayan çocuklar ve bankta oturanlar ölümden döndü. Kazada otomobilde bulunun 2 kişi yaralanarak hastanelik oldu.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eray Şeker (23) idaresindeki 52 LG 988 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkıp ağaçlara ve banka çarpıp bankı parçaladı. Kazadan hemen önce bankın üzerinde oynayan çocukların plastik banktan aşağı inip kenara doğru gitmeleri, muhtemel bir faciayı önledi. Kaza sırasında vatandaşlar panik yaşarken, sürücü Eray Şeker ile aynı araçta bulunan Mustafa Büyükgöl (18) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN