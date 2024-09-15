Üye Girişi
Haberler

Samsun'da Otomobil Kazasında Çocuklar Ölümden Döndü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkan otomobil, yol kenarındaki ağaçlara ve bir banka çarparak ciddi hasara yol açtı. Kazada otomobildeki iki kişi yaralanırken, bankta oturan çocukların kazadan dakikalar önce alandan uzaklaşması muhtemel bir faciayı önledi.

Samsun'da yoldan çıkan otomobil yol kenarındaki ağaçlara ve banka çarparken, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenen kazada oyun oynayan çocuklar ve bankta oturanlar ölümden döndü. Kazada otomobilde bulunun 2 kişi yaralanarak hastanelik oldu.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eray Şeker (23) idaresindeki 52 LG 988 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkıp ağaçlara ve banka çarpıp bankı parçaladı. Kazadan hemen önce bankın üzerinde oynayan çocukların plastik banktan aşağı inip kenara doğru gitmeleri, muhtemel bir faciayı önledi. Kaza sırasında vatandaşlar panik yaşarken, sürücü Eray Şeker ile aynı araçta bulunan Mustafa Büyükgöl (18) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Otomobil 3-sayfa samsun trafik Banka Yaşam Kaza

Yaralı işçi, fabrikadaki felaketi böyle anlattı: Öyle bir patladı ki üstümüzde kıyafet kalmadı

Yaralı işçi, fabrikadaki felaketi böyle anlattı: Öyle bir patladı ki...

 Sakarya'da fabrikada patlama! 2'si ağır 25 işçi yaralandı

Sakarya'da fabrikada patlama! 25 işçi yaralandı, 2'sinin durumu ağır

 Narin'in annesi Yüksel Güran'ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı

Narin'in annesinin kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı
Soruşturmanın seyrini değiştirmişler! Narin'in 2 akrabası daha gözaltına alındı

Soruşturmanın seyrini değiştiren 2 kişi daha gözaltına alındı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
S Sport CANLI izle! (ATLETICO MADRID- VALENCIA) S Sport Plus 4K canlı maç izle! S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki FENERBAHÇE MAÇI! Fenerbahçe ilk 11'i! Bein Sports 1 canlı izleme linki Kayserispor- Eyüpspor maçı ne zaman? Bein Sports 1-2-3 canlı izle Kayserispor- Eyüpspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? BEIN SPORTS 2 İZLE! Sakarya'da fabrikada patlama! Sakarya'da ne oldu, kaç kişi yaralandı? KASIMPAŞA- FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE Kasımpaşa- Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Bein Sports CANLI izle! Bein Sports CANLI izle! (TRABZONSPOR- BEŞİKTAŞ) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Narin nasıl öldürüldü? 8 yaşındaki Narin neden öldürüldü? Bugün ne sınavı var? 15 Eylül Pazar sınav programı (ÖSYM) KPSS bugün mü, saat kaçta? BUGÜN MAÇ VAR MI? Bugün hangi maçlar var? 15 Eylül bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Kim Milyoner Olmak İster CANLI yayın izle! Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu neden yok? ATV 15 Eylül Kim Milyoner Olmak İster canlı izle! ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? 15 EYLÜL Roblox açıldı mı? Roblox neden engellendi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Roblox'a tepki!
title